Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rekordquartal für DroneShield und neue Kooperation - Aktie dennoch unter Druck
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Aktien von RevMed und BioNTech freundlich: Neue Wirkstoffe wecken Hoffnung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Ausblick: Sartorius gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BP Aktie 844183 / GB0007980591

6.11
CHF
0.16
CHF
2.72 %
10:52:40
BRXC
Historisch
22.04.2026 08:42:32

BP Sector Perform

BP
6.11 CHF 2.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 640 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Da sich die längerfristige Preisschätzung von RBC für die Rohölmarke Brent von 70 auf 80 US-Dollar pro Barrel bewege, sei das Kursziel nun höhergesteckt worden./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
5.66 £ 		Abst. Kursziel*:
23.57%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
5.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21.63%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:42 BP Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 BP Buy UBS AG
14.04.26 BP Overweight Barclays Capital
14.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
