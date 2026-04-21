BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 640 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Da sich die längerfristige Preisschätzung von RBC für die Rohölmarke Brent von 70 auf 80 US-Dollar pro Barrel bewege, sei das Kursziel nun höhergesteckt worden./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
5.66 £
|
Abst. Kursziel*:
23.57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
5.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.63%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:42
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
