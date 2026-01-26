BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4.44 £
|
Abst. Kursziel*:
12.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse London: mittags Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.87
|1.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|08:24
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|08:23
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|08:23
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|08:23
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform