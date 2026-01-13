BP Aktie 844183 / GB0007980591
BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.33 £
|
Abst. Kursziel*:
36.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.93%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11:48
|Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
10:54
|BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:20
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.60
|0.15%
