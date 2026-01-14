BP Aktie 844183 / GB0007980591
15.01.2026 10:05:15
BP Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.65 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.36 £
|
Abst. Kursziel*:
6.68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.16%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
14.01.26
|BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
14.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:05
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
