BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. In dem Gespräch sei es unter anderem um die bessere Zuverlässigkeit der Anlagen des britischen Ölkonzerns gegangen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag. Im Fokus hätten zudem der Verkauf eines breiten Spektrums an Anlagen und die Priorisierung des Schuldenabbaus gestanden./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.79 £
|
Abst. Kursziel*:
40.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.73%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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