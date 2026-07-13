BP Aktie 844183 / GB0007980591
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14.07.2026 10:46:31
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria hob am Dienstag nach starken Eckdaten seine Schätzungen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.17 £
|
Abst. Kursziel*:
35.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.63%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:46
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5.66
|4.50%
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|11:25
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|11:16
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International Consolidated Airlines Buy
|11:11
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Bernstein Research
Mercedes-Benz Group Market-Perform
|10:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Börse Neutral
|10:55
|
Deutsche Bank AG
EVOTEC Hold
|10:49
|
Warburg Research
Aurubis Buy