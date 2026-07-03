BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 700 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste starke Rückgang der Ölpreise berge Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen bis 2027, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Fortschritte bei der Schuldenreduzierung blieben für den britischen Ölkonzern von entscheidender Bedeutung./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.64 £
|
Abst. Kursziel*:
27.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.56%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
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