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Split-Check 24.07.2026 03:34:36

Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?

Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?

Die Meta-Aktie näherte sich kürzlich wieder der 700-US-Dollar-Marke, doch beim Thema Aktiensplit hält sich der Social-Media-Konzern auffällig zurück.

  • Meta-Aktie nähert sich der Marke von 700 US-Dollar zeitweise deutlich an
  • Konzern hat seit dem Börsengang 2012 noch keinen Aktiensplit vollzogen
  • Fractional Shares nehmen dem hohen Kurs die frühere Einstiegshürde

Die Meta-Aktie notierte an der NASDAQ Mitte des Monats rund 681 US-Dollar und näherte sich damit erneut der 700 US-Dollar-Marke (Stand: Schlusskurs vom 15. Juli 2026). Seither kam die Aktie jedoch wieder deutlich zurück und notierte zuletzt bei 627,17 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 22. Juli 2026). Vom bisherigen Rekordhoch bei rund 796 US-Dollar vom August 2025 ist sie damit ebenfalls ein gutes Stück entfernt.

Während andere Tech-Schwergewichte ihre Aktien bei ähnlichen Kursniveaus jedoch längst gesplittet haben, bleibt die Debatte darüber bei Meta erstaunlich leise.

Historie von Meta ohne Aktiensplit

Ein Blick auf die Kurshistorie erklärt die Zurückhaltung. Meta ist seit dem Börsengang im Februar 2012 zum Ausgabepreis von 38 US-Dollar kein einziges Mal gesplittet worden und gilt damit als einziger Wert der sogenannten Magnificent Seven ohne jemals durchgeführte Kapitalmassnahme dieser Art. NVIDIA teilte seine Aktien 2024 im Verhältnis 10 zu 1, Tesla griff 2020 und 2022 gleich zweimal zu diesem Mittel, und auch Alphabet sowie Amazon senkten 2022 im Verhältnis 20 zu 1 ihren Aktienpreis. Bei Meta blieb ein vergleichbarer Schritt bislang aus.

Warum der Kurs der Meta-Aktie allein kein Auslöser ist

Meta setzt weiterhin auf Kapitalrückführungen, während ein Aktiensplit bislang kein Thema zu sein scheint. Im jüngsten Quartalsbericht und auf der Investor-Relations-Seite verweist der Konzern auf die aktuelle Dividende sowie auf laufende Aktienrückkäufe. Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt: Der Konzern sorgt damit auch ohne Split für zusätzliche Rückflüsse an die Aktionäre.

Auch die Kapitalstruktur spricht derzeit nicht für Handlungsdruck. Im jüngsten Jahresbericht wies Meta mehr als 2,18 Milliarden ausstehende Class-A-Aktien sowie rund 342 Millionen Class-B-Aktien aus. Damit ist der Titel längst hochliquide und breit im Markt verankert, selbst wenn der Stückpreis optisch hoch bleibt.

Ökonomisch ändert ein Aktiensplit ohnehin nichts an der Substanz eines Unternehmens, denn Marktkapitalisierung und Gewinn pro Aktie bleiben im Kern unverändert, nur die Stückzahl steigt und der Einzelpreis sinkt entsprechend. Der klassische Vorteil, ein psychologisch niedrigerer Einstiegspreis für Privatanleger, hat durch den breiten Zugang zu Bruchstücksanteilen bei vielen Brokern zudem an Bedeutung verloren. Wer heute in Meta investieren will, kauft oft nur einen Teil einer Aktie, unabhängig vom Nominalkurs. Ein Split bliebe damit vor allem ein symbolisches Signal ohne echten Effekt auf den Unternehmenswert.

Genau deshalb ist ein hoher Kurs heute weniger ein technisches Problem als früher. Fractional Shares nehmen der alten Einstiegshürde viel von ihrer Wirkung, weil Privatanleger auch bei einem Kurs nahe 700 US-Dollar mit kleineren Beträgen investieren können. Ein Aktiensplit würde an der Bewertung selbst nichts ändern, sondern vor allem die Optik der Aktie verändern.

Ein konkreter Anlass für eine Neubewertung der Split-Frage könnte sich frühestens mit den nächsten Quartalszahlen am 29. Juli 2026 ergeben, sollte das Management dort erstmals öffentlich Stellung dazu nehmen. Bis dahin bleibt der Blick auf die 700-Dollar-Marke vor allem ein Beobachtungspunkt ohne unmittelbare Konsequenz für die Kapitalstruktur.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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