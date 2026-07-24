Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’300.2300 0.6%  SPI 20’051 0.6%  Dow 51’729 0.0%  DAX 24’962 0.8%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 6’257 0.8%  Gold 4’054 0.1%  Bitcoin 53’143 0.0%  Dollar 0.8178 0.1%  Öl 97.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis trotz Geopolitik belastet: Iran-Konflikt befeuert Sorgen vor Zinsen und Währungskrise
Varta-Aktie: Montana-Tech-Tochter Varta meldet Insolvenz
Siltronic-Aktie schwächer: COO Buchwald bleibt bis 2032 im Amt
Rekordausgaben lassen Alphabet-Aktie abstürzen - jetzt wächst der Druck auf Microsoft und Co.
Verizon-Aktie dennoch tiefer: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
Suche...
Plus500 Depot

MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umsatzplus 24.07.2026 13:54:36

American Express-Aktie sackt dennoch ab: Umsatzziel angehoben

American Express-Aktie sackt dennoch ab: Umsatzziel angehoben

Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr.

MasterCard
433.21 CHF 1.25%
Kaufen Verkaufen
Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lief es für das Unternehmen besser als erwartet, doch im vorbörslichen NYSE-Handel reagiert die Amex-Aktie zeitweise mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent auf 329,10 US-Dollar auf die Neuigkeiten.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 19,6 Milliarden US-Dollar (17,2 Mrd Euro), wie American Express am Freitag in New York mitteilte. Der Überschuss legte um acht Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Squeri. Derweil legte American Express 1,1 Milliarden Dollar für faule Kredite zur Seite und damit weniger als ein Jahr zuvor.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.

/stw/mis/jha/

NEW YORK (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.80 116853381
Long 10 -15.49 153824333
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz- und Gewinnsteigerung in Schlussquartal

Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!