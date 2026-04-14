BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.62 £
|
Abst. Kursziel*:
24.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.33%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
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|02.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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