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16.04.2026 08:02:56

BP Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
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08:02 BP Buy UBS AG
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