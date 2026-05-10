Zuger Kantonalbank Aktie 49389124 / CH0493891243
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10.05.2026 16:50:00
ZGKB-Aktie: Anteilseigner stimmen allen Anträgen an Generalversammlung zu
Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank (ZGKB) haben am Samstag an der Generalversammlung allen Anträgen des Bankrats zugestimmt.
Zudem wählten sie Reto Wangler zum neuen Präsidenten des Bankrats. Er folgt auf Urs Rüegsegger, der sein Amt nach sechs Jahren abgab. Darüber hinaus hiessen die Aktionäre den Lagebericht gut und entlasteten die Mitglieder des Bankrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025. Auch der Vergütungsbericht wurde angenommen.
Zug (awp)
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