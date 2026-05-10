ZGKB-Aktie: Anteilseigner stimmen allen Anträgen an Generalversammlung zu

Sie genehmigten eine Dividende von 230 Franken je Aktie. Das sind 10 Franken mehr als im Vorjahr, wie die Zuger Kantonalbank am Sonntag in einem Communiqué mitteilte.

Zudem wählten sie Reto Wangler zum neuen Präsidenten des Bankrats. Er folgt auf Urs Rüegsegger, der sein Amt nach sechs Jahren abgab. Darüber hinaus hiessen die Aktionäre den Lagebericht gut und entlasteten die Mitglieder des Bankrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025. Auch der Vergütungsbericht wurde angenommen.

Zug (awp)