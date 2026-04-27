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28.04.2026 16:25:27

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Quartalszahlen von 526 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im ersten Jahresviertel sein Ergebnis sehr deutlich gesteigert und die Erwartungen signifikant übertroffen, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Zuge des verbesserten Branchenumfelds (Iran-Krieg) und den Erfolgen beim Verkauf von Aktivitäten erwarte er nun einen schnellen Abbau der Verschuldung und die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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