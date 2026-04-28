BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.79 £
|
Abst. Kursziel*:
12.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.69%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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