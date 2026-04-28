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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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29.04.2026 07:55:31

BP Overweight

BP
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.79 £ 		Abst. Kursziel*:
12.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.69%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
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07:55 BP Overweight Barclays Capital
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