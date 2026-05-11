Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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11.05.2026 06:44:00
Lufthansa-Tochter Swiss will in Administration zehn Prozent einsparen
Die Fluggesellschaft Swiss hat ihre Sparmassnahmen auf das Bodenpersonal ausgeweitet.
Entlassungen wolle die Lufthansa-Tochter keine vornehmen, sagte Fehlinger in dem am Sonntag zunächst online veröffentlichten Interview. Die Rede sei ausschliesslich von freiwilligen Abgängen.
Für die Einsparungen in der Administration setzt die Fluggesellschaft, ähnlich wie beim Kabinenpersonal, finanzielle Anreize. Zum Beispiel erhalte man 20 Prozent des eingesparten Basissalärs, wenn man unbezahlte Ferien beziehe, sagte der Swiss-Chef.
Er begründete den Schritt unter anderem mit dem Kostendruck. Die Swiss sei zwar profitabel, doch manche Konkurrenten hätten sie bei der Profitabilität überholt.
Beim Kabinenpersonal seien die Ziele erreicht worden. Auch da setzte die Swiss auf ein Angebot für freiwillige Abgänge. Rund 140 Kabinenmitarbeitende werden die Swiss laut Fehlinger verlassen.
Zürich (awp/sda)
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