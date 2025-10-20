Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List". Die Anleger seien vorsichtig, da die Aktie des Flugzeugbauers seit Anfang September um rund 12 Prozent schlechter als der Markt und Aktien anderer Großunternehmen abgeschnitten habe, schrieb Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht den "Schlüssel" für Kursgewinne in deutlichen Cashflow-Steigerungen in den nächsten Jahren. Positiv sei, dass ein Haupttreiber für den Anstieg des freien Cashflows die steigenden Auslieferungen der 737 und 787 seien und Boeing hier weiterhin Fortschritte mache./rob/ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 251.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 216.00
|
Abst. Kursziel*:
16.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 215.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.51%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
17.10.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend in Grün (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen (Dow Jones)
|
14.10.25
|Boeing darf Rumpf-Zulieferer Spirit zurückkaufen (AWP)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Boeing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.25
|Embraer predicts challenge to Boeing and Airbus duopoly (Financial Times)
|
09.10.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)