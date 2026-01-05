Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 267 auf 277 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 277.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 228.13
|
Abst. Kursziel*:
21.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 228.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.43%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
05.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing schiebt sich am Abend vor (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|180.11
|-0.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform
|09:26
|
Deutsche Bank AG
LANXESS Hold
|09:22
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|09:22
|
Deutsche Bank AG
CANCOM Buy
|09:19
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:18
|
Deutsche Bank AG
FUCHS Buy
|09:17
|
Bernstein Research
Boeing Outperform