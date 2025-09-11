Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'224 -0.6%  SPI 16'976 -0.4%  Dow 46'108 1.4%  DAX 23'621 -0.4%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5'364 -0.4%  Gold 3'651 0.5%  Bitcoin 91'661 -0.3%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 66.8 0.7% 
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

176.52
CHF
-4.05
CHF
-2.24 %
09:22:46
BRXC
12.09.2025 10:59:07

Boeing Overweight

Boeing
176.52 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursrutsch der Aktie während der jüngsten Investorenkonferenz sei wohl Belastungen beim Modell 777X geschuldet, schrieb Seth Seifman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Flugzeugbauer bleibe hinter dem Zeitplan zurück, um dieses im nächsten Jahr von den Aufsichtsbehörden zertifizieren zu lassen. Das sei keine gute Nachricht, aber angesichts des langsamen Zertifizierungsprozesses auch keine große Überraschung. Zudem sollten dafür auch keine technischen Probleme verantwortlich sein. Auch für die Barmittelaufwendungen für das Programm sieht Seifman keine "dramatischen" Auswirkungen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: $ 251.00
$ 251.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 219.99 		Abst. Kursziel*:
14.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 220.04 		Abst. Kursziel aktuell:
14.07%
Analyst Name::
Seth Seifman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

