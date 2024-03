NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Februar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Er sei weiterhin der Auffassung, dass die Anleger des US-Flugzeugbauers keine hohen Erwartungen an das erste Quartal hätten, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Anbetracht der anhaltenden Nachrichten über Boeings Qualitäts- und Produktionsprobleme seien die Erwartungen an die Auslieferungen im ersten Jahresviertel eher niedrig./la/jha/;