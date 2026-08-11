Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag fester

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 54'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 237,00 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 235,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 135'850 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 7,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,581 USD. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,996 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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