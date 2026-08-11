Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Dienstagabend positiv
Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Das Papier von Boeing legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 233,91 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten tendiert. Bei 237,00 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,61 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 310'131 Boeing-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 8,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Abschläge von 24,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,581 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.
In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,996 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Boeing vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?
Boeing-Aktie unbeeindruckt: FAA fordert Kontrollen wegen möglicher Risse an 737-Max-Flotte
Aktie springt an: Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Dienstagabend positiv (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:00
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Boeing-Aktie unbeeindruckt: FAA fordert Kontrollen wegen möglicher Risse an 737-Max-Flotte (AWP)
|
07.08.26
|US-Aufseher lassen gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen (AWP)
|
07.08.26
|Korr: US-Aufseher lassen gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen (AWP)