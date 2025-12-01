Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/ag;
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 267.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 205.38
Abst. Kursziel*:
30.00%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 205.47
Abst. Kursziel aktuell:
29.95%
Analyst Name::
Douglas S. Harned
KGV*:
