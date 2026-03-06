Boeing Aktie 913253 / US0970231058
06.03.2026 20:36:36
Kreise: Boeing vor chinesischem Grossauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max
SEATTLE (awp international) - Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing steht Kreisen zufolge vor einem Mega-Auftrag aus China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, winkt dem Konzern einer der grössten Verkäufe seiner Geschichte. Eine Bestellung von 500 Flugzeugen des Typs 737 Max solle bekannt gegeben werden, wenn US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit 2017 nach Peking reise. Es werde zudem über einen Verkauf von Grossraumflugzeugen verhandelt, darunter etwa 100 Boeing 787 Dreamliner und 777X-Jets, sagten die Personen. Diesbezüglich seien auf dem Gipfel aber noch keine Aussagen zu erwarten. Die Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt um rund drei Prozent zu.
Boeing gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab, während das chinesische Handelsministerium ausserhalb der regulären Geschäftszeiten nicht auf eine Anfrage der Agentur um Stellungnahme reagierte. Auch das Weisse Haus reagierte nicht sofort auf die Anfrage um Stellungnahme, wie Bloomberg berichtete.
Die Flugzeuge von Boeing dürften der Agentur zufolge eine wichtige Rolle in einem Handelsabkommen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Trump spielen. Der US-Staatschef plant Ende März einen Besuch in China für das Treffen, wobei Xi voraussichtlich später im Jahr nach Washington reisen wird./jha/ck
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:36
|Kreise: Boeing vor chinesischem Grossauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max (AWP)
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
