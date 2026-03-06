Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’485 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9016 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’163 1.5%  Bitcoin 52’971 -4.3%  Dollar 0.7769 -0.6%  Öl 92.7 10.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé: Moody's bestätigt Kreditrating mit "Aa3"
Lonza-Aktie: verkauft CHI für mindestens 3 Milliarden - aber in Raten
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.03.2026 20:36:36

Kreise: Boeing vor chinesischem Grossauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max

Boeing
174.21 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

SEATTLE (awp international) - Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing steht Kreisen zufolge vor einem Mega-Auftrag aus China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, winkt dem Konzern einer der grössten Verkäufe seiner Geschichte. Eine Bestellung von 500 Flugzeugen des Typs 737 Max solle bekannt gegeben werden, wenn US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit 2017 nach Peking reise. Es werde zudem über einen Verkauf von Grossraumflugzeugen verhandelt, darunter etwa 100 Boeing 787 Dreamliner und 777X-Jets, sagten die Personen. Diesbezüglich seien auf dem Gipfel aber noch keine Aussagen zu erwarten. Die Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt um rund drei Prozent zu.

Boeing gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab, während das chinesische Handelsministerium ausserhalb der regulären Geschäftszeiten nicht auf eine Anfrage der Agentur um Stellungnahme reagierte. Auch das Weisse Haus reagierte nicht sofort auf die Anfrage um Stellungnahme, wie Bloomberg berichtete.

Die Flugzeuge von Boeing dürften der Agentur zufolge eine wichtige Rolle in einem Handelsabkommen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Trump spielen. Der US-Staatschef plant Ende März einen Besuch in China für das Treffen, wobei Xi voraussichtlich später im Jahr nach Washington reisen wird./jha/ck

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:23 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 18.86 S46BCU
Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
Long 11’681.05 8.93 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 174.21 1.08% Boeing Co.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 10/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 10/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.