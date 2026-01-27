Boeing Aktie 913253 / US0970231058
187.21CHF
-6.50CHF
-3.36 %
13:36:25
BRXC
28.01.2026 12:27:53
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 281 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Flugzeugbauers sei gemessen am Cashflow-Potenzial im Vergleich mit vielen anderen in der Branche sehr attraktiv, schrieb Noah Poponak am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er traut dem neuen Management zu, seine schwierigen Aufgaben während des Turnarounds von Boeing zu meistern./ag/ck;
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 244.56
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 244.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
|
Analyst Name::
Noah Poponak
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|187.47
|-3.22%
