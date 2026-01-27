Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 281 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Flugzeugbauers sei gemessen am Cashflow-Potenzial im Vergleich mit vielen anderen in der Branche sehr attraktiv, schrieb Noah Poponak am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er traut dem neuen Management zu, seine schwierigen Aufgaben während des Turnarounds von Boeing zu meistern./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 244.56 		Abst. Kursziel*:
14.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 244.53 		Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
Analyst Name::
Noah Poponak 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

