Boeing Aktie 913253 / US0970231058
169.28CHF
-5.16CHF
-2.96 %
12:59:38
BRXC
30.10.2025 12:38:37
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz des starken operativen Cashflows im dritten und vierten Quartal revidierte Sheila Kahyaoglu in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ihre Prognose für das Jahr 2026 nach unten. Neben den Investitionsplänen des Flugzeugbauers verwies sie dabei auch auf die Verzögerungen beim Großraumjet 777X./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 213.58
|
Abst. Kursziel*:
19.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 213.64
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.36%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
