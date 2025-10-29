Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’275 -0.3%  SPI 17’010 -0.2%  Dow 47’294 -0.7%  DAX 24’080 -0.2%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’675 -0.5%  Gold 3’969 0.6%  Bitcoin 87’299 -0.8%  Dollar 0.8022 0.3%  Öl 64.4 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie: "Mad Max"-Funktion kehrt in Teslas Fahrassistenz zurück
ING-Aktie höher: Bank hebt Jahresziele an und startet Aktienrückkauf
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die adidas-Aktie
Aktien-Tipp UBS-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
200.- Saxo-Deal

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

169.28
CHF
-5.16
CHF
-2.96 %
12:59:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 12:38:37

Boeing Buy

Boeing
169.28 CHF -2.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz des starken operativen Cashflows im dritten und vierten Quartal revidierte Sheila Kahyaoglu in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar ihre Prognose für das Jahr 2026 nach unten. Neben den Investitionsplänen des Flugzeugbauers verwies sie dabei auch auf die Verzögerungen beim Großraumjet 777X./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 213.58 		Abst. Kursziel*:
19.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 213.64 		Abst. Kursziel aktuell:
19.36%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse