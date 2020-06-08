BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
22.10.2025 11:07:59
BNP Paribas Neutral
BNP Paribas
62.42 CHF -10.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Kostenrisiken aus der Causa Sudan hätten die Kernkapitalquote der Franzosen wieder in den Fokus gerückt, schrieb Jason Napier am Dienstagnachmittag./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.29 €
|
Abst. Kursziel*:
15.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.02%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
