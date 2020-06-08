Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
22.10.2025 11:07:59

BNP Paribas Neutral

BNP Paribas
62.42 CHF -10.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Kostenrisiken aus der Causa Sudan hätten die Kernkapitalquote der Franzosen wieder in den Fokus gerückt, schrieb Jason Napier am Dienstagnachmittag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Neutral
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77.40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67.29 € 		Abst. Kursziel*:
15.02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
67.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.02%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse