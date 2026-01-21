Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

79.68
CHF
-0.08
CHF
-0.10 %
11:47:23
BRXC
21.01.2026 09:06:49

BNP Paribas Hold

BNP Paribas
79.65 CHF -0.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85.59 € 		Abst. Kursziel*:
7.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.00%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:06 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
mehr Analysen
