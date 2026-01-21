BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85.59 €
|
Abst. Kursziel*:
7.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.00%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|79.77
|0.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Jefferies & Company Inc.
QIAGEN Buy
|10:58
|
UBS AG
VINCI Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Buy
|10:50
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|10:49
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|10:49
|
Warburg Research
KSB Buy
|09:34
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Hold