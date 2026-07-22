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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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22.07.2026 12:54:16

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Staatliche regulierte Spareinlagen hätten sich jüngst zum Vorteil von Geschäftsbanken entwickelt, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in einer Studie. Die entsprechenden Depotkosten für die Geldhäuser seien gesunken./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105.84 € 		Abst. Kursziel*:
27.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
106.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.81%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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