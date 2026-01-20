Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

79.77
CHF
-0.37
CHF
-0.46 %
09:47:11
BRXC
20.01.2026 07:24:04

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
79.77 CHF -0.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt optimistisch für das Ertragswachstum der Franzosen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 Anfang Februar schrieb. An seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 änderte er kaum etwas, misst den Aktien aber nun einen höheren Bewertungsfaktor zu./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86.16 € 		Abst. Kursziel*:
12.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.74%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

