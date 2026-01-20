BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
79.77CHF
-0.37CHF
-0.46 %
09:47:11
BRXC
20.01.2026 07:24:04
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
79.77 CHF -0.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt optimistisch für das Ertragswachstum der Franzosen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 Anfang Februar schrieb. An seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 änderte er kaum etwas, misst den Aktien aber nun einen höheren Bewertungsfaktor zu./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86.16 €
|
Abst. Kursziel*:
12.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.74%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|79.77
|-0.46%
