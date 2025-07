NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies passe auch zu den Aussagen, die es im Vorfeld in einem Analystenbriefing gegeben habe. Auch die Zielsetzungen seien wie erwartet beibehalten worden./rob/tih/la;