NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Investmentbank. Das dritte Quartal dürfte bei Margen und Barmittelzuflüssen den Tiefpunkt des Jahres markieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er sieht die Marge deutlich unter dem zweiten Quartal bei 1,6 Prozent./ag/tih;