BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.82%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|BMW-Aktie freundlich: Verschärftes EU-Klimaziel im ersten Anlauf geschafft (AWP)
|
27.01.26
|VW, BMW und Mercedes im Fokus: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa (AWP)
|
27.01.26
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
22.01.26
|BMW: Produktion der »Neuen Klasse« wird wegen hoher Nachfrage beschleunigt (Spiegel Online)
|
22.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06:31
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|77.78
|-0.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy
|08:40
|
Barclays Capital
London Stock Exchange Overweight
|08:22
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|08:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eckert & Ziegler Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Alphabet A Buy
|07:37
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy