Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’426 0.2%  SPI 20’293 0.2%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’735 0.5%  Euro 0.9303 0.2%  EStoxx50 6’394 0.8%  Gold 4’052 -1.3%  Bitcoin 51’669 -0.9%  Dollar 0.8097 0.5%  Öl 90.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Rheinmetall345850Sika41879292Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Moderna-Aktie fällt: BioNTech-Rivale weiterhin in den roten Zahlen
Nebius-Aktie legt zu: Microsoft und Meta liefern Rückenwind für KI-Boom
Allianz-Aktie gesucht: Beteiligung an Pimco ausgeweitet
Partners Group verkauft Zabka-Anteil an Couche-Tard - Aktie wenig bewegt
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Cloud-Boom 31.07.2026 13:28:00

Nebius-Aktie legt zu: Microsoft und Meta liefern Rückenwind für KI-Boom

Nebius-Aktie legt zu: Microsoft und Meta liefern Rückenwind für KI-Boom

Nach zweistelligen Kurssprüngen binnen zwei Handelstagen fragen sich Anleger, wie lange die Rally bei Nebius durch die KI-Investitionen mehrerer Techriesen noch trägt.

Microsoft
362.70 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen
  • Nebius-Aktie springt erneut kräftig an
  • Starke Cloud-Zahlen von Microsoft und Meta befeuern die KI-Rally
  • Experten warnen zugleich vor hoher Bewertung und teurer Fremdfinanzierung

Die Aktie von Nebius Group legt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ am Freitag zeitweise um 9,06 Prozent zu auf 205,50 US-Dollar, nachdem der KI-Infrastrukturanbieter bereits am Donnerstag um 27,13 Prozent nach oben geschossen war. Rückenwind kommt von starken Quartalszahlen der Techkonzerne Microsoft und Meta Platforms, die nach Einschätzung von The Motley Fool die Sorge vor nachlassenden Ausgaben für Rechenzentren zerstreut haben.

Microsoft signalisiert ungebremste KI-Investitionen

Microsoft meldet nach Handelsschluss am Mittwoch neue Rechenzentrums-Leasingverträge im Volumen von mehr als 130 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von über zwei Dritteln gegenüber dem Vorquartal. Microsoft-Chef Satya Nadella sagte im Rahmen der Telefonkonferenz, der Konzern werde seine Rechenzentrumskapazität binnen zwei Jahren voraussichtlich verdoppeln, allein im abgelaufenen Quartal seien 31 neue Rechenzentren ans Netz gegangen. Die Cloud-Sparte Azure wuchs im Jahresvergleich um 43 Prozent.

Auch bei Meta zeigt sich ungebrochene Nachfrage nach Rechenleistung

Bei Meta Platforms fielen die Ergebnisse zwar schwächer aus, doch auch dort zeigte sich die hohe Nachfrage nach Rechenkapazität. Firmenchef Mark Zuckerberg beschrieb das Abwägen zwischen eigener Nutzung und externem Verkauf der aufgebauten Kapazitäten und sagte während der Telefonkonferenz, man bekomme derzeit "viele Angebote für Rechenleistung deutlich über dem eigenen Einkaufspreis".

Nebius-Aktie profitiert von der Cloud-Rally, Bewertung bleibt Diskussionspunkt

Für Nebius, das mit dem Verkauf von Zugängen zu KI-Rechenkapazität Geld verdient, sind die Aussagen der beiden Techriesen unmittelbar relevant. Der Kurssprung folgt zudem auf einen bereits in diesem Monat verkündeten Rechenkapazitäts-Deal im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. The Motley Fool bleibt dennoch vorsichtig und verweist auf die hohe Bewertung der Aktie sowie die Abhängigkeit von teurer Fremdfinanzierung zur Wachstumsfinanzierung.

Ob sich das positive Signal der beiden Branchengrössen in den kommenden Quartalszahlen von Nebius bestätigt, dürfte der nächste Prüfstein für die Bewertung der Aktie sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Nebius und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2117 19.03.2027 157335512
Long 11.5616 18.12.2026 155495002
Long 121.3967 18.09.2026 157052967
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.518 16.11 159109795
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0717 9.89 155495416
Short 9.584 6.35 155495415
Short 13.743 3.25 155495210
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.09 152376820
Long 10 -10.02 142717128
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Amazon-Aktie überrascht die Märkte: Gewinn und Umsatz deutlich besser als erwartet

Bildquelle: jackpress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?