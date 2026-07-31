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31.07.2026 13:39:00
Moderna-Aktie fällt: BioNTech-Rivale weiterhin in den roten Zahlen
Vor US-Handelsstart hat das US-Biotech-Unternehmen Moderna über die geschäftliche Entwicklung des abgelaufenen Quartals berichtet - so fielen die Ergebnisse aus.
Beim Umsatz wies er BioNTech->-Rivale für das abgelaufene Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 145 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelten sich die Verkäufe besser als von Experten antizipiert. Im Mittel hatten 15 Branchenkenner einen Rückgang um 27,51 Prozent auf 102,9 Millionen US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 142 Millionen US-Dollar umgesetzt worden waren.
Weil die tiefroten Zahlen weiterhin an der Substanz der Bilanz zehren, gerät die Moderna-Aktie vorbörslich an der NASDAQ unter Druck und notierte zeitweise 8,44 Prozent tiefer bei 53,03 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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