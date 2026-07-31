Moderna-Aktie fällt: BioNTech-Rivale weiterhin in den roten Zahlen

Unter dem Strich verbuchte Moderna im zweiten Quartal 2026 ein Ergebnis je Aktie von -1,97 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von -2,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als prognostiziert: Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -2,03 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Beim Umsatz wies er BioNTech->-Rivale für das abgelaufene Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 145 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelten sich die Verkäufe besser als von Experten antizipiert. Im Mittel hatten 15 Branchenkenner einen Rückgang um 27,51 Prozent auf 102,9 Millionen US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 142 Millionen US-Dollar umgesetzt worden waren.

Weil die tiefroten Zahlen weiterhin an der Substanz der Bilanz zehren, gerät die Moderna-Aktie vorbörslich an der NASDAQ unter Druck und notierte zeitweise 8,44 Prozent tiefer bei 53,03 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch