BMW Aktie 324410 / DE0005190003

83.62
CHF
3.22
CHF
4.00 %
11:05:31
SWX
BMW Outperform

BMW
84.22 CHF 2.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 92 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor, wobei er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin optimistisch bleibt. 2025 sei ein erneut herausforderndes Jahr gewesen, doch es habe im vergangenen Jahr positive Ausnahmen gegeben. Er glaubt, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. BMW gehöre zu den Unternehmen, die sich mit neuen Elektromodellen gegen die Konkurrenz stemmen. Die Münchener seien so etwas wie der "Wayne Gretzky des Autosektors", der als Eishockeyspieler den anderen immer schon eine Nasenlänge voraus gewesen sei./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
89.40 € 		Abst. Kursziel*:
28.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
89.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.83%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 83.26 3.56% BMW AG