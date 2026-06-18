BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.96 €
|
Abst. Kursziel*:
37.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.26%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
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|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
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|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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06:00
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|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autoaktien von BMW ausgebremst (Dow Jones)
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17.06.26
|BMW reduziert Prognose deutlich - Aktie sackt ab (AWP)
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17.06.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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17.06.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
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|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
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|17.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
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|BMW Buy
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|17.06.26
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|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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Aktien in diesem Artikel
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