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18.06.2026 09:00:34

BMW Buy

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 107 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes nahm am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung vom Dienstag eine etwas konservativere Haltung ein. Die Kursreaktion hält der Experte aber für übertrieben. Die Nettoliquidität (Net Industrial Cash) der Münchner liege inzwischen über ihrem Marktwert./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60.96 € 		Abst. Kursziel*:
37.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
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