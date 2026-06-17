BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.54 €
|
Abst. Kursziel*:
41.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.23%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:56
|BMW reduziert Prognose deutlich - Aktie sackt ab (AWP)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
16.06.26
|BMW cuts profit guidance as Iran war adds to challenges in Chinese market (Financial Times)
|
16.06.26
|BMW cuts profit guidance as Iran war adds to challenges in Chinese market (Financial Times)
|
16.06.26
|BMW kappt Prognosen deutlich - Aktie fällt (Spiegel Online)
|
16.06.26