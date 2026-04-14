Beiersdorf 69.43 CHF 1.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.