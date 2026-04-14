Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75.38 €
|
Abst. Kursziel*:
14.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.94%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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