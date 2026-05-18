Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.05.2026 15:16:53
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
|
EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 2
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 2
Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027.
In the period from 11 May 2026 to 15 May 2026, a number of 72,800 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.
Shares were acquired as follows:
Share Buyback Program 2026/2027
Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback
The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 15 May 2026 amounts to 107,600 shares.
The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.
18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstrasse 1 - 9
|22529 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|End of News
|EQS News Service
|
2329244 18.05.2026 CET/CEST
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX im Plus -- US-Börsen etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. An der Wall Street dürften es am Montag abwärts gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.