Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

18.05.2026 15:16:53

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

Beiersdorf
64.10 CHF -0.51%
18.05.2026 / 15:16 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 2

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

In the period from 11 May 2026 to 15 May 2026, a number of 72,800 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
11/05/2026 14,300 70.8602 XETA
12/05/2026 14,000 70.5019 XETA
13/05/2026 14,500 69.9776 XETA
14/05/2026 15,000 70.4111 XETA
15/05/2026 15,000 70.1298 XETA

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 15 May 2026 amounts to 107,600 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com

 
2329244  18.05.2026 CET/CEST

13.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
22.04.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
22.04.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
