Bernstein Research beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Beiersdorf habe Wachstum erzielt, das aber deutlich geringer gewesen sei als in der Zeit davor.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:53 Uhr 0.9 Prozent im Plus bei 73.16 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 29.85 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 58’094 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 20.8 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC



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