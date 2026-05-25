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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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26.05.2026 12:05:09

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schrieb am Dienstag einen fiktiven "Brief an Brüssel" mit seinen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen rund um die Übernahmespekulationen durch Uber. Die Zugeständnisse, die Delivery-Hero-Großaktionär Prosus durch seine Anteilsreduktion für seine Übernahme von Just Eat Taakeaway habe machen müssen, hätten "einen europäischen Tech-Champion ausgebremst" und brächten wohl eine weitere US-App auf europäische Smartphones. Der Spagat zwischen Verbraucherschutz und unternehmensfreundlicher Politik sei in diesem Fall also nicht gelungen. Prosus habe nun laut Medienberichten darum ersucht, die Auflagen zurückzunehmen. Thorne bittet "Brüssel" diesbezüglich um wohlwollende Beachtung./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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