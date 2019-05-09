Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
07.08.2025

Beiersdorf Overweight

Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 160 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Vorlage der Quartalszahlen und der Telefonkonferenz dazu habe sie ihre Schätzungen für die Gewinne je Aktie bis 2026 gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies als Grund vor allem auf den gesunkenen Umsatz und die schwächere Marge im Consumer-Segment. Das Risiko-Chance-Verhältnis der Aktie bleibe aber attraktiv./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
97.42 € 		Abst. Kursziel*:
43.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
98.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

