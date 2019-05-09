|Kurse + Charts + Realtime
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 160 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Vorlage der Quartalszahlen und der Telefonkonferenz dazu habe sie ihre Schätzungen für die Gewinne je Aktie bis 2026 gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies als Grund vor allem auf den gesunkenen Umsatz und die schwächere Marge im Consumer-Segment. Das Risiko-Chance-Verhältnis der Aktie bleibe aber attraktiv./rob/ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
97.42 €
|
Abst. Kursziel*:
43.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
98.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
