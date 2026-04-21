Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe mit seinen rückläufigen währungs- und portfoliobereinigten Erlösen im ersten Quartal noch etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der vom Management bekräftigten Jahresziele erwartet die Analystin weiterhin Kürzungen an den zugrundeliegenden Schätzungen. Eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Quartal dürfte angesichts des Umfangs des Lagerabbaus in Westeuropa, potenzieller Risiken im Reise-Einzelhandel, der Nachfrage in Asien und der steigenden Kosteninflation eine zu positive Erwartung sein./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75.28 €
|
Abst. Kursziel*:
19.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
11:04
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
10:37
|Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral (finanzen.ch)
|
10:07
|RBC Capital Markets gibt Beiersdorf-Aktie Underperform (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08:03
|Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt (AWP)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|68.58
|-1.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:58
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Jefferies & Company Inc.
SAFRAN Hold
|10:50
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Warburg Research
Aroundtown Buy
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Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold
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