Air Liquide-Aktie höher: Millionen-Invest für südkoreanische KI-Produktion

Das französische Unternehmen werde dort eine Stickstoff-Produktionsanlage errichten, die Ende 2027 in Betrieb gehen solle, heisst es in einer Mitteilung des französischen Industriegasespezialisten. Beliefert werde mit den dort produzierten Gasen eine neue Packaging- und Testanlage für KI-Speicherchips des koreanischen Chipherstellers SK Hynix in Cheongju. Air Liquide teilte mit, es sei mit SK Hynix ein langfristiger Vertrag unterzeichnet worden.

Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.

Die Air Liquide-Aktie gewinnt im Pariser Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 178,92 Euro.

DJG/DJN/rio/ros

DOW JONES