SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
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03.06.2026 10:31:40
Air Liquide-Aktie höher: Millionen-Invest für südkoreanische KI-Produktion
Air Liquide wird fast 200 Millionen Euro in Südkorea investieren.
Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.
Die Air Liquide-Aktie gewinnt im Pariser Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 178,92 Euro.
DJG/DJN/rio/ros
DOW JONES
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