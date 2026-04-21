Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.58 €
|
Abst. Kursziel*:
38.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.29%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
