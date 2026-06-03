|Trading Signals
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03.06.2026 18:15:00
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.
Besser als erwartet
Die neue Zuversicht wird durch fundamentale Pfeiler getragen. So verlief der Jahresauftakt zwar nicht makellos, aber besser als befürchtet. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 4,8 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken. Belastend wirkten unter anderem die Aufgabe von Aktivitäten in Nigeria und anderen Märkten, nasses Wetter in Europa sowie der starke Franken. Dennoch lag der Umsatz über den Schätzungen. Auch das wiederkehrende Ebit ging zwar um 11,1 Prozent auf 431 Millionen Franken zurück, übertraf aber ebenfalls den Konsens. Besonders wichtig: Alle Divisionen schnitten besser ab als erwartet. In Europa sorgte schlechtes Wetter im Januar und Februar zunächst für Gegenwind, im März zog die Nachfrage jedoch spürbar an. In Lateinamerika und in der Region Asien, Mittlerer Osten und Afrika fiel die organische Entwicklung sogar deutlich stärker aus als von Analysten prognostiziert.
Holcim hat sich in den vergangenen Jahren strategisch stark verändert. Nach der Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts Amrize ist der Konzern heute fokussierter aufgestellt. Im Zentrum stehen Europa, Lateinamerika sowie die Region Asien, Mittlerer Osten und Afrika. Das Kerngeschäft bleibt schwergewichtig: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und weitere Baustofflösungen. Gleichzeitig treibt Holcim die Diversifikation in höherwertige Building-Solutions-Produkte, Recyclingmaterialien und CO2-ärmere Baustoffe voran. Aus einem klassischen Zementkonzern soll zunehmend ein Baustoffanbieter werden, der vom Infrastrukturzyklus, von Urbanisierung und von der Dekarbonisierung der Bauwirtschaft profitiert.
Wachstum voraus
Der Konzern selbst gibt sich für die Zukunft entsprechend zuversichtlich. Holcim bestätigte bei der Vorlage des jüngsten Zwischenberichts die Jahresziele für 2026. Der Umsatz soll organisch um drei bis fünf Prozent zulegen, das wiederkehrende operative Ergebnis überproportional um acht bis zehn Prozent. Zudem peilt das Management eine weitere Verbesserung der Ebit-Marge sowie einen freien Cashflow von rund zwei Milliarden Franken an. Auch das Recyclinggeschäft soll weiter ausgebaut werden: Bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien strebt Holcim ein Wachstum von mehr als ein Fünftel an.
Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass Holcim im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen kann. Erstens verfügt der Konzern weiterhin über Preissetzungsmacht. In den meisten Ländern wurden bereits im ersten Quartal Preiserhöhungen durchgesetzt, weitere Märkte folgten im April. Zweitens ist Holcim bei Energiepreisen vergleichsweise gut aufgestellt. Für 2026 ist der Konzern nach Angaben des Finanzchefs zu rund 80 Prozent über Absicherungen und langfristige Verträge gedeckt. Das reduziert die Gefahr, dass geopolitische Spannungen und volatile Energiepreise unmittelbar auf die Marge durchschlagen. Drittens bekommt Holcim strukturellen Rückenwind von Infrastrukturprogrammen und ersten Anzeichen einer Stabilisierung im Wohnungsbau. In Europa sieht das Management wieder bessere Trends, insbesondere in Süd- und Osteuropa. Selbst in zuvor schwachen Märkten wie Frankreich und Deutschland scheint sich eine Bodenbildung abzuzeichnen. Lateinamerika profitiert unter anderem von Wohnungsbau- und Infrastrukturprojekten in Mexiko und Zentralamerika. In Australien und Nordafrika stützen grössere Infrastruktur- und Wohnungsbauvorhaben die Nachfrage. Ein zusätzlicher Hebel liegt in der Produktivität. Holcim hat angekündigt, bis 2028 durch KI-Initiativen wiederkehrende Ebit-Beiträge von 200 Millionen Franken zu erzielen. Geplant sind Einsparungen, Kostenvermeidung und effizientere Prozesse. Zugleich investiert der Konzern jährlich rund 20 Millionen Franken, um den Einsatz von KI im Konzern auszuweiten.
Chancenreiches Gesamtbild
Auch wenn Unsicherheitsfaktoren wie eine zyklische Baukonjunktur sowie der starke Franken bleiben, überwiegt aktuell die Einschätzung, dass Holcim operativ robuster unterwegs ist, als es der schwache Jahresstart der Aktie vermuten liess. Für Anleger ergibt sich damit ein interessantes Bild. Fundamental spricht der bestätigte Ausblick für Vertrauen, charttechnisch hat die Aktie wichtige Hürden genommen. Gelingt der Angriff auf das Rekordhoch bei 82,54 Franken, könnte der Titel weiter an Schwung gewinnen. Risikobereite Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung setzen wollen, können daher auch Long-Hebelprodukte auf die Holcim-Aktie in Betracht ziehen. Leonteq bietet einen Mini Future Long auf die Holcim-Aktie mit einem Hebel von 4,6, der eine überproportionale Gewinnchance ermöglicht. Der Abstand zum Stop-Loss beträgt rund ein Fünftel und bietet damit einen gewissen Puffer gegen kurzfristige Rücksetzer.
|Trading Idee Holcim
|Basiswert
|Holcim
|Produktgattung
|Mini Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1546030672 / 154603067
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|02.06.26 09.10 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0,854 Franken
|Basispreis variabel
|60,6525 Franken
|Knock-out-Schwelle
|62,0172 Franken
|Hebel
|4,56
|Abstand zum Knock-out
|20,07%
|Stop-Loss
|0,40 Franken
|Ziel
|1,10 Franken (30%)
Disclaimer:
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