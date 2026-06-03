Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Lange sah es so aus, als wäre Holcim im laufenden Börsenjahr festbetoniert. Während andere Schwergewichte im SMI bereits deutliche Akzente setzen konnten, steht bei der Aktie des Baustoffkonzerns unter dem Strich derzeit nur eine Nullrunde. Damit zählt der Titel zu den Nachzüglern im Schweizer Leitindex. Doch zuletzt hat sich der Wind gedreht. Auf Sicht von einem Monat legte die Holcim-Aktie um mehr als sechs Prozent zu und lieferte damit die viertbeste Performance in diesem Zeitraum im SMI ab. Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild deutlich aufgehellt: Der Titel hat sowohl die 100- als auch die 200-Tage-Linie zurückerobert und zusätzlich den horizontalen Widerstand bei 76 Franken überwunden. Damit rückt nun allmählich das Allzeithoch bei 82,54 Franken wieder in Reichweite.

Besser als erwartet

Die neue Zuversicht wird durch fundamentale Pfeiler getragen. So verlief der Jahresauftakt zwar nicht makellos, aber besser als befürchtet. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 4,8 Prozent auf 3,52 Milliarden Franken. Belastend wirkten unter anderem die Aufgabe von Aktivitäten in Nigeria und anderen Märkten, nasses Wetter in Europa sowie der starke Franken. Dennoch lag der Umsatz über den Schätzungen. Auch das wiederkehrende Ebit ging zwar um 11,1 Prozent auf 431 Millionen Franken zurück, übertraf aber ebenfalls den Konsens. Besonders wichtig: Alle Divisionen schnitten besser ab als erwartet. In Europa sorgte schlechtes Wetter im Januar und Februar zunächst für Gegenwind, im März zog die Nachfrage jedoch spürbar an. In Lateinamerika und in der Region Asien, Mittlerer Osten und Afrika fiel die organische Entwicklung sogar deutlich stärker aus als von Analysten prognostiziert.

Holcim hat sich in den vergangenen Jahren strategisch stark verändert. Nach der Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts Amrize ist der Konzern heute fokussierter aufgestellt. Im Zentrum stehen Europa, Lateinamerika sowie die Region Asien, Mittlerer Osten und Afrika. Das Kerngeschäft bleibt schwergewichtig: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und weitere Baustofflösungen. Gleichzeitig treibt Holcim die Diversifikation in höherwertige Building-Solutions-Produkte, Recyclingmaterialien und CO2-ärmere Baustoffe voran. Aus einem klassischen Zementkonzern soll zunehmend ein Baustoffanbieter werden, der vom Infrastrukturzyklus, von Urbanisierung und von der Dekarbonisierung der Bauwirtschaft profitiert.

Wachstum voraus

Der Konzern selbst gibt sich für die Zukunft entsprechend zuversichtlich. Holcim bestätigte bei der Vorlage des jüngsten Zwischenberichts die Jahresziele für 2026. Der Umsatz soll organisch um drei bis fünf Prozent zulegen, das wiederkehrende operative Ergebnis überproportional um acht bis zehn Prozent. Zudem peilt das Management eine weitere Verbesserung der Ebit-Marge sowie einen freien Cashflow von rund zwei Milliarden Franken an. Auch das Recyclinggeschäft soll weiter ausgebaut werden: Bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien strebt Holcim ein Wachstum von mehr als ein Fünftel an.

Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass Holcim im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen kann. Erstens verfügt der Konzern weiterhin über Preissetzungsmacht. In den meisten Ländern wurden bereits im ersten Quartal Preiserhöhungen durchgesetzt, weitere Märkte folgten im April. Zweitens ist Holcim bei Energiepreisen vergleichsweise gut aufgestellt. Für 2026 ist der Konzern nach Angaben des Finanzchefs zu rund 80 Prozent über Absicherungen und langfristige Verträge gedeckt. Das reduziert die Gefahr, dass geopolitische Spannungen und volatile Energiepreise unmittelbar auf die Marge durchschlagen. Drittens bekommt Holcim strukturellen Rückenwind von Infrastrukturprogrammen und ersten Anzeichen einer Stabilisierung im Wohnungsbau. In Europa sieht das Management wieder bessere Trends, insbesondere in Süd- und Osteuropa. Selbst in zuvor schwachen Märkten wie Frankreich und Deutschland scheint sich eine Bodenbildung abzuzeichnen. Lateinamerika profitiert unter anderem von Wohnungsbau- und Infrastrukturprojekten in Mexiko und Zentralamerika. In Australien und Nordafrika stützen grössere Infrastruktur- und Wohnungsbauvorhaben die Nachfrage. Ein zusätzlicher Hebel liegt in der Produktivität. Holcim hat angekündigt, bis 2028 durch KI-Initiativen wiederkehrende Ebit-Beiträge von 200 Millionen Franken zu erzielen. Geplant sind Einsparungen, Kostenvermeidung und effizientere Prozesse. Zugleich investiert der Konzern jährlich rund 20 Millionen Franken, um den Einsatz von KI im Konzern auszuweiten.

Chancenreiches Gesamtbild

Auch wenn Unsicherheitsfaktoren wie eine zyklische Baukonjunktur sowie der starke Franken bleiben, überwiegt aktuell die Einschätzung, dass Holcim operativ robuster unterwegs ist, als es der schwache Jahresstart der Aktie vermuten liess. Für Anleger ergibt sich damit ein interessantes Bild. Fundamental spricht der bestätigte Ausblick für Vertrauen, charttechnisch hat die Aktie wichtige Hürden genommen. Gelingt der Angriff auf das Rekordhoch bei 82,54 Franken, könnte der Titel weiter an Schwung gewinnen. Risikobereite Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung setzen wollen, können daher auch Long-Hebelprodukte auf die Holcim-Aktie in Betracht ziehen. Leonteq bietet einen Mini Future Long auf die Holcim-Aktie mit einem Hebel von 4,6, der eine überproportionale Gewinnchance ermöglicht. Der Abstand zum Stop-Loss beträgt rund ein Fünftel und bietet damit einen gewissen Puffer gegen kurzfristige Rücksetzer.

Trading Idee Holcim Basiswert Holcim Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546030672 / 154603067 Laufzeit Open End Stand 02.06.26 09.10 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,854 Franken Basispreis variabel 60,6525 Franken Knock-out-Schwelle 62,0172 Franken Hebel 4,56 Abstand zum Knock-out 20,07% Stop-Loss 0,40 Franken Ziel 1,10 Franken (30%)

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