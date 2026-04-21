NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns liege noch unter den bereits gedämpften Erwartungen sowie den Unternehmensaussagen von Anfang März, schrieb David Hayes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund erschienen die bestätigten Umsatz- und Margenziele hoffnungsvoll. Dass die Aktie auf einem Zehnjahrestief notiere, mildere zudem die verfehlten Erwartungen sowie die Glaubwürdigkeitsprobleme etwas ab./rob/gl/mf;