Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Quartal von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des hohen Gewichts der Marke Nivea im Konsumsegment benötige es hierzu gute Nachrichten, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Dienstag. Eine strategische Neuausrichtung zeige bislang noch keinen Erfolg./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.64 €
|
Abst. Kursziel*:
12.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.98%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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