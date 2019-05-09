|Kurse + Charts + Realtime
Beiersdorf Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 163 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die neue Jahresprognose des Managements und die bis 2026 geplanten Investitionen an. Die Anpassung der Erwartungen für das Gesamtjahr sei ein wichtiger Schritt, um die von einigen Anlegern als zu ehrgeizig empfundenen Prognose zu bereinigen. Eine Beschleunigung bei der Kernmarke Nivea sei im zweiten Halbjahr glaubwürdig./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
147.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.42 €
|
Abst. Kursziel*:
50.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|111.95
|-1.15%
