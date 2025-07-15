Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’100 0.4%  SPI 16’793 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’635 -0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’653 0.2%  Bitcoin 92’702 -0.1%  Dollar 0.7957 0.4%  Öl 67.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagmittag
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung
UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

27.01
CHF
0.32
CHF
1.18 %
15.07.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 12:06:15

Befesa Buy

Befesa
27.01 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.14 € 		Abst. Kursziel*:
62.12%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.59%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse