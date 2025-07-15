Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.14 €
|
Abst. Kursziel*:
62.12%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
27.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.59%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Schwacher Handel: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.09.25