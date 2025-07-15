|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.36 €
|
Abst. Kursziel*:
35.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
26.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
11.08.25
|SDAX aktuell: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
11.08.25